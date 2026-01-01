Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026 Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Hombre

Equipación de portero/a Stadium Inglaterra 2026

109,99 €

Los porteros merecen su momento de gloria. Esta colección es como su Paseo de la Fama y hará brillar con luz propia a todos los cancerberos que tengan la valentía necesaria para proteger la portería. Equípate con esta camiseta de guardameta tipo réplica de la selección inglesa.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Diseño igual al de los profesionales

La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.