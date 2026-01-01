Materiales reciclados
Equipación de portero/a Stadium FC Barcelona 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Equípate como el portero de tu equipo favorito con esta camiseta tipo réplica FC Barcelona. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.
- Color mostrado: Stadium Green/Stadium Green/Negro/Blanco
- Modelo: II3610-324
Equipación de portero/a Stadium FC Barcelona 2026/27
Equípate como el portero de tu equipo favorito con esta camiseta tipo réplica FC Barcelona. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- El diseño tipo réplica presenta detalles inspirados en los modelos que llevan los equipos profesionales.
Detalles del producto
- Diseño tipo réplica
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Stadium Green/Stadium Green/Negro/Blanco
- Modelo: II3610-324
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla S y mide 138 cm
- El modelo usa la talla M y mide 140 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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