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Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a - Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2026/27

Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a

42,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: II1581-010

Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2026/27

42,99 €

La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • El diseño tipo réplica presenta detalles inspirados en los modelos que llevan los equipos profesionales.

Detalles del producto

  • Cintura elástica con cordón
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: II1581-010

Talla y ajuste

    • La modelo lleva la talla M y mide 130 cm
    • El modelo usa la talla M y mide 150 cm
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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