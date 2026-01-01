Materiales reciclados
Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2025/26
Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Equipa a tu joven atleta como la estrella de la portería de su equipo favorito con esta camiseta del Chelsea FC. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en su equipo favorito.
- Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Blanco
- Modelo: HJ4487-011
Equipación de portero/a Stadium Chelsea FC 2025/26
Equipa a tu joven atleta como la estrella de la portería de su equipo favorito con esta camiseta del Chelsea FC. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en su equipo favorito.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- El diseño tipo réplica presenta detalles inspirados en los modelos que llevan los equipos profesionales.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Blanco
- Modelo: HJ4487-011
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Más información
Si este producto es personalizado, el pedido no se puede cancelar pasados 15 minutos y no se puede devolver a menos que el artículo sea defectuoso.