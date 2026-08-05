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Entrenamiento España Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Materiales reciclados

Entrenamiento España

Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre

34,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Para ti, lo más importante es el equipo y el orgullo que supone rendir homenaje a tu país. Con esta camiseta suave y ligera, todo el mundo tendrá claro que sientes orgullo por tu tierra.


  • Color mostrado: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Modelo: FQ3676-687

Entrenamiento España

34,99 €

Para ti, lo más importante es el equipo y el orgullo que supone rendir homenaje a tu país. Con esta camiseta suave y ligera, todo el mundo tendrá claro que sientes orgullo por tu tierra.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Modelo: FQ3676-687

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Entrenamiento España Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre

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