Entrenamiento España Camiseta de baloncesto Nike Dri-FIT - Hombre

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Para ti, lo más importante es el equipo y el orgullo que supone rendir homenaje a tu país. Con esta camiseta suave y ligera, todo el mundo tendrá claro que sientes orgullo por tu tierra.
Entrenamiento España
Para ti, lo más importante es el equipo y el orgullo que supone rendir homenaje a tu país. Con esta camiseta suave y ligera, todo el mundo tendrá claro que sientes orgullo por tu tierra.
La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
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BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
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