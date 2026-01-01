Materiales reciclados
Nike Energy
Pantalones de fútbol de tejido Woven Repel - Niño/a
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Nike revolucionó el mundo del fútbol hace 30 años. Estas mallas, confeccionadas con un tejido que repele el agua, tienen los mismos detalles que los diseños atemporales de mediados de los 90, pero con la tecnología necesaria para adaptarse al juego de hoy en día.
- Color mostrado: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
- Modelo: IO5794-410
Nike Energy
Nike revolucionó el mundo del fútbol hace 30 años. Estas mallas, confeccionadas con un tejido que repele el agua, tienen los mismos detalles que los diseños atemporales de mediados de los 90, pero con la tecnología necesaria para adaptarse al juego de hoy en día.
Detalles del producto
- Logotipo Swoosh bordado
- 85 % poliéster/15 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
- Modelo: IO5794-410
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 135 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Energy.
Nike Energy