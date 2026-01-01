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Nike Energy Pantalón corto de tejido Woven - Mujer - Phantom

Materiales reciclados

Nike Energy

Pantalón corto de tejido Woven - Mujer

124,99 €
Phantom
Negro
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este pantalón corto ligero cuenta con dos capas de tejido, una interior ceñida y otra exterior holgada, para ofrecer comodidad y protección. Hemos añadido muchos bolsillos para que puedas concentrarte en tu ritmo y en nada más.


  • Color mostrado: Phantom
  • Modelo: IO1988-030

Nike Energy

124,99 €

Este pantalón corto ligero cuenta con dos capas de tejido, una interior ceñida y otra exterior holgada, para ofrecer comodidad y protección. Hemos añadido muchos bolsillos para que puedas concentrarte en tu ritmo y en nada más.

Detalles del producto

  • Bolsillos con cremallera
  • Cintura elástica con cordón
  • Cuerpo/forro: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Phantom
  • Modelo: IO1988-030

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 172 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Energy Pantalón corto de tejido Woven - Mujer

    Nike Energy

    124,99 €

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