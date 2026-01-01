Materiales reciclados
Nike Energy
Pantalón corto de tejido Woven - Mujer
Este pantalón corto ligero cuenta con dos capas de tejido, una interior ceñida y otra exterior holgada, para ofrecer comodidad y protección. Hemos añadido muchos bolsillos para que puedas concentrarte en tu ritmo y en nada más.
- Color mostrado: Phantom
- Modelo: IO1988-030
Nike Energy
Este pantalón corto ligero cuenta con dos capas de tejido, una interior ceñida y otra exterior holgada, para ofrecer comodidad y protección. Hemos añadido muchos bolsillos para que puedas concentrarte en tu ritmo y en nada más.
Detalles del producto
- Bolsillos con cremallera
- Cintura elástica con cordón
- Cuerpo/forro: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Phantom
- Modelo: IO1988-030
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 172 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Energy.
Nike Energy