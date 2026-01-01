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Nike Energy Camiseta de tirantes - Mujer - Negro

Materiales reciclados

Nike Energy

Camiseta de tirantes - Mujer

119,99 €
Negro
Phantom
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Siente la comodidad de esta camiseta de tirantes a capas de ajuste entallado, confeccionada con un tejido ligero y elástico.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IO1985-010

Nike Energy

119,99 €

Siente la comodidad de esta camiseta de tirantes a capas de ajuste entallado, confeccionada con un tejido ligero y elástico.

Detalles del producto

  • 94 % poliéster/6 % spandex
  • Ajuste ceñido
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IO1985-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla L y 174 cm de altura
    • Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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