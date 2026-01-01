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Materiales reciclados
Nike Energy
Camiseta de tirantes - Mujer
119,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Siente la comodidad de esta camiseta de tirantes a capas de ajuste entallado, confeccionada con un tejido ligero y elástico.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IO1985-010
Nike Energy
119,99 €
Siente la comodidad de esta camiseta de tirantes a capas de ajuste entallado, confeccionada con un tejido ligero y elástico.
Detalles del producto
- 94 % poliéster/6 % spandex
- Ajuste ceñido
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IO1985-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla L y 174 cm de altura
- Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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