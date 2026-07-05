Nike Energy Camiseta de fútbol de manga larga Dri-FIT - Hombre

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Nike revolucionó el mundo del fútbol hace 30 años. Esta camiseta, con un tejido que capilariza el sudor, tiene los mismos detalles que los diseños atemporales de mediados de los 90, pero con la tecnología necesaria para adaptarse al juego moderno.
Nike Energy
Nike revolucionó el mundo del fútbol hace 30 años. Esta camiseta, con un tejido que capilariza el sudor, tiene los mismos detalles que los diseños atemporales de mediados de los 90, pero con la tecnología necesaria para adaptarse al juego moderno.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
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