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Nike Energy Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Hombre - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Materiales reciclados

Nike Energy

Camiseta de fútbol de manga corta Dri-FIT - Hombre

30 % de descuento
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Wolf Grey/Midnight Navy/Pink Foam/Court Blue
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado

Nike revolucionó el mundo del fútbol hace 30 años. Esta camiseta, con un tejido que capilariza el sudor, tiene los mismos detalles que los diseños atemporales de mediados de los 90, pero con la tecnología necesaria para adaptarse al juego moderno.


  • Color mostrado: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Modelo: IF1534-121

Nike Energy

30 % de descuento

Nike revolucionó el mundo del fútbol hace 30 años. Esta camiseta, con un tejido que capilariza el sudor, tiene los mismos detalles que los diseños atemporales de mediados de los 90, pero con la tecnología necesaria para adaptarse al juego moderno.

Detalles del producto

  • Cuello y puños elásticos
  • Etiqueta cosida
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Modelo: IF1534-121

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 184 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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