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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set Kit de construcción con minifigura exclusiva - Gym Red/Blanco

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

Kit de construcción con minifigura exclusiva

39,99 €
TALLA ÚNICA
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

¡Manos a la obra! Deja volar la imaginación. Muéstranos tus trucos más increíbles (y tu estilo Nike) con la ayuda de unas Nike Dunk insuperables. Este set de la colección Nike x LEGO® te permite avanzar hacia la canasta desde varios ángulos con la minifigura LEGO®. También puedes dejar que las Nike Dunk te propulsen hacia tu objetivo. Diséñalo a tu manera para dejar a todo el mundo maravillado.


  • Color mostrado: Gym Red/Blanco
  • Modelo: LE1002-687

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

39,99 €

¡Manos a la obra! Deja volar la imaginación. Muéstranos tus trucos más increíbles (y tu estilo Nike) con la ayuda de unas Nike Dunk insuperables. Este set de la colección Nike x LEGO® te permite avanzar hacia la canasta desde varios ángulos con la minifigura LEGO®. También puedes dejar que las Nike Dunk te propulsen hacia tu objetivo. Diséñalo a tu manera para dejar a todo el mundo maravillado.

Ventajas

  • Set con un fondo de grafiti, una canasta, una cancha y minizapatillas Nike Dunk extraíbles.
  • Exclusiva minifigura LEGO® con equipación de la colección Nike x LEGO® y 2 cabezas para elegir.
  • Zapatillas Nike Dunk construibles con una función especial que las propulsa hacia delante para simular un mate.
  • Tu nueva creación es un objeto de colección diseñado para que te diviertas fuera de la cancha y decores tu espacio preferido.

Detalles del producto

  • Producto diseñado para mayores de 10 años
  • Advertencia: peligro de asfixia. No es apto para niños y niñas menores de 3 años.
  • 15 cm x 18 cm x 13 cm (alto x ancho x profundidad)
  • 454 piezas
  • Color mostrado: Gym Red/Blanco
  • Modelo: LE1002-687

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set Kit de construcción con minifigura exclusiva

    Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

    39,99 €

    Completa el look

    Trucos a lo grande, caos en miniatura

    Tus lanzamientos más increíbles reciben una ayuda legendaria. Construye tu escenario como quieras y estudia todos los ángulos para el salto con tu minifigura LEGO®.

    Listas para el juego

    Las Nike Dunk para construir incluyen una palanca que las impulsa. Es lo que necesitan estas pequeñas embaucadoras para marcar enormes puntos de estilo.

    Minifigura LEGO® exclusiva

    Tienes dos cabezas de gran carácter para personalizar tu pequeña creación, al puro estilo de la colección Nike x LEGO®.

    LEGO, el logotipo de LEGO y la minifigura son marcas comerciales de The LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.