Materiales reciclados
Nike Dri-FIT
Camiseta de manga larga con media cremallera (Talla grande) - Niña
Producto agotado:
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
No dejes que el frío se interponga en la diversión. Esta camiseta de manga larga ofrece una calidez adicional cuando más se necesita. Su suave tejido Knit cuenta con un ajuste que se adapta al cuerpo, además de toda la elasticidad necesaria para llegar a la siguiente barra, atrapar el balón o ayudar a un compañero.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: FD2878-010
Nike Dri-FIT
No dejes que el frío se interponga en la diversión. Esta camiseta de manga larga ofrece una calidez adicional cuando más se necesita. Su suave tejido Knit cuenta con un ajuste que se adapta al cuerpo, además de toda la elasticidad necesaria para llegar a la siguiente barra, atrapar el balón o ayudar a un compañero.
Ventajas
- Tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- ¿Con cremallera o sin ella? Tú decides cuándo necesitas más calidez o una mayor ventilación gracias a su diseño con cremallera de 1/2.
- Orificios para los pulgares para mantener la camiseta en su sitio.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Logotipo Swoosh estampado
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: FD2878-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M+ y 150 cm
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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