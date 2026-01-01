Nike Dri-FIT Camiseta de manga larga con media cremallera (Talla grande) - Niña

No dejes que el frío se interponga en la diversión. Esta camiseta de manga larga ofrece una calidez adicional cuando más se necesita. Su suave tejido Knit cuenta con un ajuste que se adapta al cuerpo, además de toda la elasticidad necesaria para llegar a la siguiente barra, atrapar el balón o ayudar a un compañero.

Color mostrado: Negro/Blanco

Modelo: FD2878-010