Materiales reciclados
Nike Dri-FIT ADV Fly
Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado
Perfecciona tu entrenamiento con la gorra Nike Fly. Con un diseño de calado bajo y un ajuste deportivo, esta gorra es ideal para tu próxima sesión de running, levantamiento y entrenamiento. Mantén la frescura con el tejido avanzado con capilarización del sudor y los paneles laterales AeroAdapt. El cordón elástico y el cierre fácil de usar ofrecen el ajuste perfecto para tus necesidades de entrenamiento.
- Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
- Modelo: FJ0736-100
Nike Dri-FIT ADV Fly
Perfecciona tu entrenamiento con la gorra Nike Fly. Con un diseño de calado bajo y un ajuste deportivo, esta gorra es ideal para tu próxima sesión de running, levantamiento y entrenamiento. Mantén la frescura con el tejido avanzado con capilarización del sudor y los paneles laterales AeroAdapt. El cordón elástico y el cierre fácil de usar ofrecen el ajuste perfecto para tus necesidades de entrenamiento.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- Tecnología Nike AeroBill que combina transpirabilidad y comodidad con capilarización del sudor para reducir las distracciones.
- La tecnología Nike AeroAdapt utiliza paneles de ventilación estratégicos que se activan con el sudor para mantener una temperatura óptima.
- Cordón elástico con cierre regulable para un ajuste perfecto.
- Paneles de tejido Woven elástico en 4 direcciones para un ajuste cómodo y sencillo.
Detalles del producto
- Elementos reflectantes
- Cuerpo/forro delantero: 100 % poliéster. Paneles: 81 % poliéster/19 % nylon.
- Lavar a mano
- De importación
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
- Modelo: FJ0736-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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Nike Dri-FIT ADV Fly