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Nike Dri-FIT ADV Fly Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura - Blanco/Anthracite/Negro

Materiales reciclados

Nike Dri-FIT ADV Fly

Gorra AeroBill AeroAdapt sin estructura

42,99 €
Blanco/Anthracite/Negro
Negro/Anthracite/Negro
Pink Smoke/Anthracite

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado

Perfecciona tu entrenamiento con la gorra Nike Fly. Con un diseño de calado bajo y un ajuste deportivo, esta gorra es ideal para tu próxima sesión de running, levantamiento y entrenamiento. Mantén la frescura con el tejido avanzado con capilarización del sudor y los paneles laterales AeroAdapt. El cordón elástico y el cierre fácil de usar ofrecen el ajuste perfecto para tus necesidades de entrenamiento.


  • Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
  • Modelo: FJ0736-100

Nike Dri-FIT ADV Fly

42,99 €

Perfecciona tu entrenamiento con la gorra Nike Fly. Con un diseño de calado bajo y un ajuste deportivo, esta gorra es ideal para tu próxima sesión de running, levantamiento y entrenamiento. Mantén la frescura con el tejido avanzado con capilarización del sudor y los paneles laterales AeroAdapt. El cordón elástico y el cierre fácil de usar ofrecen el ajuste perfecto para tus necesidades de entrenamiento.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tecnología Nike AeroBill que combina transpirabilidad y comodidad con capilarización del sudor para reducir las distracciones.
  • La tecnología Nike AeroAdapt utiliza paneles de ventilación estratégicos que se activan con el sudor para mantener una temperatura óptima.
  • Cordón elástico con cierre regulable para un ajuste perfecto.
  • Paneles de tejido Woven elástico en 4 direcciones para un ajuste cómodo y sencillo.

Detalles del producto

  • Elementos reflectantes
  • Cuerpo/forro delantero: 100 % poliéster. Paneles: 81 % poliéster/19 % nylon.
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Color mostrado: Blanco/Anthracite/Negro
  • Modelo: FJ0736-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

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    Nike Dri-FIT ADV Fly

    42,99 €