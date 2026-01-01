Nike Diamond Standout MCS
Botas de béisbol
Producto agotado:
Este producto no está disponible en estos momentos
Encuentra tu quinta marcha y pisa a fondo con las Nike Diamond Standout. Nuestras botas de béisbol más rápidas pueden causar todo tipo de impacto en el diamante gracias a una unidad Air Zoom en el antepié reactiva y un diseño minimalista. Son ligeras, atrevidas y están diseñadas para ayudarte a alcanzar un nuevo nivel de velocidad.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ9953-900
Nike Diamond Standout MCS
Encuentra tu quinta marcha y pisa a fondo con las Nike Diamond Standout. Nuestras botas de béisbol más rápidas pueden causar todo tipo de impacto en el diamante gracias a una unidad Air Zoom en el antepié reactiva y un diseño minimalista. Son ligeras, atrevidas y están diseñadas para ayudarte a alcanzar un nuevo nivel de velocidad.
Acelera
Una gran unidad Air Zoom en el antepié proporciona una amortiguación reactiva para arrancadas explosivas.
Muévete
Una placa dividida completamente nueva ofrece flexibilidad y ligereza para movimientos explosivos. Una placa externa más pequeña en el mediopié proporciona estabilidad para los movimientos multidireccionales más rápidos.
Pisada cómoda
La mediasuela está hecha de Cushlon, que proporciona comodidad en todo momento. También hemos reducido la altura de la entresuela, para una sensación de mayor conexión con el suelo y una arrancada más rápida.
Más ventajas
- Nuestra tecnología Drag-On, aprobada por los jugadores, proporciona una sujeción ligera para evitar que los dedos de los pies se deslicen.
- Zona del tobillo de perfil bajo
Detalles del producto
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ9953-900
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Diamond Standout MCS.
Nike Diamond Standout MCS
Más información
Este producto es personalizado. Los pedidos de productos personalizados no se pueden cancelar pasados 15 minutos y no se pueden devolver a menos que el artículo sea defectuoso.