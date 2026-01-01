Nike Diamond Standout MCS Botas de béisbol

Nike Diamond Standout MCS

149,99 €

Encuentra tu quinta marcha y pisa a fondo con las Nike Diamond Standout. Nuestras botas de béisbol más rápidas pueden causar todo tipo de impacto en el diamante gracias a una unidad Air Zoom en el antepié reactiva y un diseño minimalista. Son ligeras, atrevidas y están diseñadas para ayudarte a alcanzar un nuevo nivel de velocidad.

Acelera

Una gran unidad Air Zoom en el antepié proporciona una amortiguación reactiva para arrancadas explosivas.

Muévete

Una placa dividida completamente nueva ofrece flexibilidad y ligereza para movimientos explosivos. Una placa externa más pequeña en el mediopié proporciona estabilidad para los movimientos multidireccionales más rápidos.

Pisada cómoda

La mediasuela está hecha de Cushlon, que proporciona comodidad en todo momento. También hemos reducido la altura de la entresuela, para una sensación de mayor conexión con el suelo y una arrancada más rápida.