Nike Diamond Showcase MTL
Botas de béisbol
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Desata tu lado más feroz y supera cualquier bache que se cruce en tu camino con las Nike Diamond Showcase. Estables gracias a una placa de longitud completa y seguras con una banda en el mediopié, están diseñadas para optimizar tu potencia cuando se requiera fuerza pura para cambiar el juego.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Desata tu lado más feroz y supera cualquier bache que se cruce en tu camino con las Nike Diamond Showcase. Estables gracias a una placa de longitud completa y seguras con una banda en el mediopié, están diseñadas para optimizar tu potencia cuando se requiera fuerza pura para cambiar el juego.
Transferencia de potencia
La banda de ajuste en el mediopié mantiene tu pie seguro y sujeto, para que puedas aprovechar al máximo la transferencia de potencia.
Ponle fuerza a tu swing
La placa completa ofrece una rigidez torsional óptima con una sensación óptima de contacto con el suelo. El muelle reducido en la puntera ayuda a optimizar el contacto con el suelo.
Mediasuela mullida
La mediasuela está hecha de Cushlon, que proporciona comodidad en todo momento. También hemos reducido la altura de la mediasuela para ofrecer una mayor sensación de contacto con el suelo y una estabilidad óptima.
Más ventajas
- Nuestra tecnología Drag-On, aprobada por los jugadores, proporciona una sujeción ligera para evitar que los dedos de los pies se deslicen.
- Parte superior de malla duradera
- Altura del cuello elevada de 5/8
Detalles del producto
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor
- Modelo: IQ9960-900
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Nike Diamond Showcase MTL
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