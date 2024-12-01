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Denver Nuggets Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre - College Navy

Materiales reciclados

Denver Nuggets Icon Edition

Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre

104,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Cada equipo tiene sus propios colores, una identidad inconfundible para diferenciarse del resto de la liga. Esta camiseta de los Denver Nuggets, que rinde homenaje a una gran tradición de baloncesto, se inspira directamente en el look que llevan los profesionales en la cancha, desde detalles del equipo hasta una malla ligera con capilarización del sudor.


  • Color mostrado: College Navy
  • Modelo: DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

Cada equipo tiene sus propios colores, una identidad inconfundible para diferenciarse del resto de la liga. Esta camiseta de los Denver Nuggets, que rinde homenaje a una gran tradición de baloncesto, se inspira directamente en el look que llevan los profesionales en la cancha, desde detalles del equipo hasta una malla ligera con capilarización del sudor.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • La malla transpirable mantiene la frescura dentro y fuera de la cancha.

Detalles del producto

  • Estampados termoaplicados
  • Etiqueta en el dobladillo
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: College Navy
  • Modelo: DN2003-419

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Denver Nuggets Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre

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