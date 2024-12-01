Denver Nuggets Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Cada equipo tiene sus propios colores, una identidad inconfundible para diferenciarse del resto de la liga. Esta camiseta de los Denver Nuggets, que rinde homenaje a una gran tradición de baloncesto, se inspira directamente en el look que llevan los profesionales en la cancha, desde detalles del equipo hasta una malla ligera con capilarización del sudor.
Denver Nuggets Icon Edition
Cada equipo tiene sus propios colores, una identidad inconfundible para diferenciarse del resto de la liga. Esta camiseta de los Denver Nuggets, que rinde homenaje a una gran tradición de baloncesto, se inspira directamente en el look que llevan los profesionales en la cancha, desde detalles del equipo hasta una malla ligera con capilarización del sudor.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition