Dallas Mavericks Pantalón corto Nike de la NBA - Hombre

Materiales reciclados
Dallas Mavericks
Pantalón corto Nike NBA Swingman - Hombre
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
El pantalón corto Nike NBA Swingman de los Dallas Mavericks presenta un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA.Está confeccionado con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño a juego con el look de tu equipo en la cancha.Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas.Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
- Color mostrado: Blanco/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Modelo: AJ5598-100
Dallas Mavericks
INSPIRACIÓN DE LA NBA PARA TU EQUIPO.
El pantalón corto Nike NBA Swingman de los Dallas Mavericks presenta un diseño inspirado en el auténtico pantalón corto de la NBA.Está confeccionado con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño a juego con el look de tu equipo en la cancha.Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas.Este producto está fabricado al 100 % con fibras de poliéster reciclado.
Ventajas
- Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Malla de doble punto ligera y duradera.
- Dobladillos con aberturas para una mayor libertad de movimiento.
Detalles del producto
- Bolsillos para las manos
- Logotipos de la NBA y del equipo
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Blanco/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Modelo: AJ5598-100
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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