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Materiales reciclados
Nike Crossover
Pantalón corto de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
24,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
La malla transpirable y nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor mantienen la frescura y la comodidad mientras corren por la cancha con este pantalón corto de baloncesto ligero.
- Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
- Modelo: IO3380-410
Nike Crossover
24,99 €
La malla transpirable y nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor mantienen la frescura y la comodidad mientras corren por la cancha con este pantalón corto de baloncesto ligero.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Cintura elástica con cordón para encontrar el ajuste perfecto.
Detalles del producto
- Logotipo Swoosh bordado
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
- Modelo: IO3380-410
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 154 cm
- El modelo usa la talla M y mide 127 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Crossover
24,99 €