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Croacia 2026
Sudadera con capucha Nike Club - Hombre
69,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Esta sudadera con capucha combina un estilo clásico con la suavidad del tejido Fleece.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco/University Red
- Modelo: IO8649-451
Croacia 2026
69,99 €
Esta sudadera con capucha combina un estilo clásico con la suavidad del tejido Fleece.
Detalles del producto
- 80-82 % algodón, 18-20 % poliéster.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco/University Red
- Modelo: IO8649-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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