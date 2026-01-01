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Croacia 2026 Camiseta de fútbol Nike - Hombre - Blanco/Hyper Royal/University Red

Croacia 2026

Camiseta de fútbol Nike - Hombre

29,99 €
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Rinde homenaje a tu equipo con esta camiseta. Está confeccionada con un tejido suave para mayor comodidad. Escudo y colores exclusivos para mostrar tu orgullo por el equipo.


  • Color mostrado: Blanco/Hyper Royal/University Red
  • Modelo: IO8647-100

Croacia 2026

29,99 €

Rinde homenaje a tu equipo con esta camiseta. Está confeccionada con un tejido suave para mayor comodidad. Escudo y colores exclusivos para mostrar tu orgullo por el equipo.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Color mostrado: Blanco/Hyper Royal/University Red
  • Modelo: IO8647-100

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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