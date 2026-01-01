Croacia 2026/27 Gorra Poly 5P Nike Club

Croacia 2026/27

27,99 €

Esta gorra Nike Club clásica de calado medio ofrece muchas opciones de estilo. Además, está confeccionada con un suave tejido de sarga de algodón con un lavado suave para proporcionar comodidad y un estilo sencillo desde el primer día. La visera precurvada ofrece un look informal, mientras que la correa posterior regulable te permite ajustar la gorra a tu gusto.

Ventajas Tejido de sarga de algodón suave al contacto con la piel para una mayor comodidad durante todo el día. Diseño de calado medio que queda justo por encima de la cabeza para ofrecer un estilo versátil, informal y fácil de combinar.