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Nike Court Vision SE Zapatillas - Hombre - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Zapatillas - Hombre

84,99 €
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¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. Este modelo combina tela de camuflaje y piel sintética con un diseño de cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más icónicas del pasado.


  • Color mostrado: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Modelo: IV5722-200

Nike Court Vision SE

84,99 €

¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. Este modelo combina tela de camuflaje y piel sintética con un diseño de cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más icónicas del pasado.

Ventajas

  • Perforaciones en la puntera y los laterales para ofrecer transpirabilidad.
  • Parte superior de tela y piel sintética para mayor durabilidad.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo acolchada
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Modelo: IV5722-200

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE Zapatillas - Hombre

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