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Nike Court Vision Low Suede Zapatillas - Hombre - Phantom/Crema II

Nike Court Vision Low Suede

Zapatillas - Hombre

79,99 €
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¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. Combinan piel y ante con una cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más míticas.


  • Color mostrado: Phantom/Crema II
  • Modelo: IO0461-001

Nike Court Vision Low Suede

79,99 €

¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. Combinan piel y ante con una cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más míticas.

Ventajas

  • Parte superior de piel auténtica y sintética que adquiere un toque vintage con el uso.
  • Perforaciones en la puntera y los laterales para una mayor transpirabilidad.
  • Diseño de cupsole de goma para proporcionar durabilidad y tracción.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Phantom/Crema II
  • Modelo: IO0461-001

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