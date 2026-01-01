Nike Court Vision Low Suede
Zapatillas - Hombre
¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. Combinan piel y ante con una cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más míticas.
- Color mostrado: Phantom/Crema II
- Modelo: IO0461-001
Nike Court Vision Low Suede
¿Te encanta el estilo clásico del baloncesto de los 80? Te presentamos las Court Vision. Combinan piel y ante con una cupsole de goma para ofrecer comodidad durante todo el día con un diseño inspirado en algunas de las zapatillas más míticas.
Ventajas
- Parte superior de piel auténtica y sintética que adquiere un toque vintage con el uso.
- Perforaciones en la puntera y los laterales para una mayor transpirabilidad.
- Diseño de cupsole de goma para proporcionar durabilidad y tracción.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Color mostrado: Phantom/Crema II
- Modelo: IO0461-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Court Vision Low Suede.
Nike Court Vision Low Suede