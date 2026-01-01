Nike Court Vision Low Suede Premium
Zapatillas - Hombre
El estilo Fastbreak del baloncesto de los 80 se une a la cultura trepidante del deporte de hoy en día en las Nike Court Vision Low. La parte superior de ante suave evoca las zapatillas de baloncesto vintage con un toque prémium, y el diseño clásico de la suela exterior de goma tipo cupsole se ha reproducido en algunos de los diseños más icónicos de la historia.
- Color mostrado: Wheat/Flax/Wheat
- Modelo: IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
El estilo Fastbreak del baloncesto de los 80 se une a la cultura trepidante del deporte de hoy en día en las Nike Court Vision Low. La parte superior de ante suave evoca las zapatillas de baloncesto vintage con un toque prémium, y el diseño clásico de la suela exterior de goma tipo cupsole se ha reproducido en algunos de los diseños más icónicos de la historia.
Ventajas
- Parte superior de ante que envejece para ofrecer una perfección suave.
- Perforaciones en la puntera y los laterales para ofrecer ventilación.
Detalles del producto
- Parte superior de piel natural
- Suela exterior de goma
- Color mostrado: Wheat/Flax/Wheat
- Modelo: IQ9749-700
Envíos y devoluciones
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