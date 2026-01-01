Nike Conjunto de tres piezas Lifestyle con sudadera con capucha y camiseta - Niño/a pequeño/a

Nike Swoosh
Conjunto de tres piezas Lifestyle con sudadera con capucha y camiseta - Niño/a pequeño/a
Pon a tu peque este conjunto de tres piezas para que presuma de un estilo deportivo, versátil y bien combinado. La camiseta de ajuste estándar tiene un cuello redondo sin etiquetas para que sea más cómoda. Por otro lado, la sudadera con capucha y cremallera completa es una prenda básica que puede ponerse en cualquier momento, mientras que el pantalón a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que aguanta cualquier actividad durante todo el día.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: JA3219-010
Nike Swoosh
Pon a tu peque este conjunto de tres piezas para que presuma de un estilo deportivo, versátil y bien combinado. La camiseta de ajuste estándar tiene un cuello redondo sin etiquetas para que sea más cómoda. Por otro lado, la sudadera con capucha y cremallera completa es una prenda básica que puede ponerse en cualquier momento, mientras que el pantalón a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que aguanta cualquier actividad durante todo el día.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: JA3219-010
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla 6 y mide 109 cm de altura
- La modelo usa la talla 6 y mide 131 cm
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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