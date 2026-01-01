Nike Conjunto de sudadera y leggings con estampado - Bebé (12-24 M)

Nike Swoosh
Conjunto de sudadera y leggings con estampado - Bebé (12-24 M)
Ponle este conjunto de dos piezas a tu miniatleta para jugar, relajarse o ir a la guarde. La sudadera de tejido Fleece tiene los hombros caídos para ofrecer un ajuste holgado y cierres de cinta a presión en la parte posterior para que sea fácil de poner. Por otro lado, los leggings acampanados a juego tienen una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo y se han mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu peque mientras juega.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ7283-010
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Ponle este conjunto de dos piezas a tu miniatleta para jugar, relajarse o ir a la guarde. La sudadera de tejido Fleece tiene los hombros caídos para ofrecer un ajuste holgado y cierres de cinta a presión en la parte posterior para que sea fácil de poner. Por otro lado, los leggings acampanados a juego tienen una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo y se han mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu peque mientras juega.
Detalles del producto
- Tejido: 60 % algodón/40 % poliéster. Leggings: 88 % poliéster/12 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ7283-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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