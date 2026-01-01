Nike Conjunto de sudadera con cremallera completa y pantalón de tejido Woven Dri-FIT - Niño/a pequeño/a

Nike Swoosh
Conjunto de sudadera con cremallera completa y pantalón de tejido Woven Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Viste a tu peque con este chándal técnico, confeccionado con un tejido Woven mejorado con tecnología Dri-FIT que capilariza la humedad para mantener la frescura y la transpirabilidad mientras juega. La chaqueta con capucha cuenta con un cierre de cremallera completa y prácticos bolsillos en las costuras laterales, mientras que el pantalón entallado a juego presenta una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo. Combina este conjunto con cualquier camiseta de tirantes o de manga corta Nike Dri-FIT y tendrás un look ideal para que tu peque se mueva.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: JA3410-010
Nike Swoosh
Viste a tu peque con este chándal técnico, confeccionado con un tejido Woven mejorado con tecnología Dri-FIT que capilariza la humedad para mantener la frescura y la transpirabilidad mientras juega. La chaqueta con capucha cuenta con un cierre de cremallera completa y prácticos bolsillos en las costuras laterales, mientras que el pantalón entallado a juego presenta una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo. Combina este conjunto con cualquier camiseta de tirantes o de manga corta Nike Dri-FIT y tendrás un look ideal para que tu peque se mueva.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: JA3410-010
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla 6 y mide 121 cm
- La modelo usa la talla 6 y mide 119 cm
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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