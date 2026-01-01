Nike Conjunto de parte de arriba y pantalón corto Dri-FIT Miler - Niño/a pequeño/a

Ya sea en la cancha, el campo o el parque infantil, este conjunto de dos piezas es esencial para jugar. Se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad para que los peques mantengan la frescura y la transpirabilidad mientras juegan. La camiseta de tejido Knit tiene un ribete de diseño reflectante y un cuello redondo sin etiquetas para evitar molestias, mientras que el pantalón corto de tejido Woven incorpora una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo.

Color mostrado: Negro

Modelo: IU5337-010