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Nike Conjunto de parte de arriba y pantalón corto Dri-FIT Miler - Niño/a pequeño/a - Negro

Nike

Conjunto de parte de arriba y pantalón corto Dri-FIT Miler - Niño/a pequeño/a

42,99 €
Negro
Light Liquid Lime

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Ya sea en la cancha, el campo o el parque infantil, este conjunto de dos piezas es esencial para jugar. Se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad para que los peques mantengan la frescura y la transpirabilidad mientras juegan. La camiseta de tejido Knit tiene un ribete de diseño reflectante y un cuello redondo sin etiquetas para evitar molestias, mientras que el pantalón corto de tejido Woven incorpora una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IU5337-010

Nike

42,99 €

Ya sea en la cancha, el campo o el parque infantil, este conjunto de dos piezas es esencial para jugar. Se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad para que los peques mantengan la frescura y la transpirabilidad mientras juegan. La camiseta de tejido Knit tiene un ribete de diseño reflectante y un cuello redondo sin etiquetas para evitar molestias, mientras que el pantalón corto de tejido Woven incorpora una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IU5337-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla 4 y 107 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

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