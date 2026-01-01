Nike Conjunto de parte de arriba y pantalón corto Dri-FIT Miler - Niño/a pequeño/a

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Conjunto de parte de arriba y pantalón corto Dri-FIT Miler - Niño/a pequeño/a
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Ya sea en la cancha, el campo o el parque infantil, este conjunto de dos piezas es esencial para jugar. Se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad para que los peques mantengan la frescura y la transpirabilidad mientras juegan. La camiseta de tejido Knit tiene un ribete de diseño reflectante y un cuello redondo sin etiquetas para evitar molestias, mientras que el pantalón corto de tejido Woven incorpora una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IU5337-010
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Ya sea en la cancha, el campo o el parque infantil, este conjunto de dos piezas es esencial para jugar. Se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad para que los peques mantengan la frescura y la transpirabilidad mientras juegan. La camiseta de tejido Knit tiene un ribete de diseño reflectante y un cuello redondo sin etiquetas para evitar molestias, mientras que el pantalón corto de tejido Woven incorpora una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IU5337-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla 4 y 107 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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