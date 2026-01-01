Nike Conjunto de dos piezas Juxta-Girl con pantalón de pernera ancha - Infantil

Nike Swoosh
Conjunto de dos piezas Juxta-Girl con pantalón de pernera ancha - Infantil
Este conjunto de dos piezas combina un ajuste innovador con un estilo retro. Ambas prendas están confeccionadas con un suave tejido Fleece y cuentan con pliegues invertidos para ofrecer libertad de movimiento. La cómoda sudadera con capucha tiene los hombros con caída para conseguir un ajuste holgado. Por otro lado, el pantalón de pernera ancha a juego tiene una cintura elástica para ofrecer una comodidad que aguanta cualquier actividad durante todo el día.
- Color mostrado: Moon Particle
- Modelo: IZ7261-211
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Este conjunto de dos piezas combina un ajuste innovador con un estilo retro. Ambas prendas están confeccionadas con un suave tejido Fleece y cuentan con pliegues invertidos para ofrecer libertad de movimiento. La cómoda sudadera con capucha tiene los hombros con caída para conseguir un ajuste holgado. Por otro lado, el pantalón de pernera ancha a juego tiene una cintura elástica para ofrecer una comodidad que aguanta cualquier actividad durante todo el día.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Moon Particle
- Modelo: IZ7261-211
Talla y ajuste
- Modelo: talla 3T y 99 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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