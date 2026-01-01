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Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M) - Pink Foam

Nike Swoosh

Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)

29 % de descuento
Pink Foam
Cobalt Steel Heather
Negro
Gris oscuro jaspeado
Pale Ivory
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Este conjunto de prendas básicas para el día a día está confeccionado con un tejido Fleece de combinación de algodón que es suave y agradable para la piel de tu bebé. La cómoda sudadera de cuello redondo, con hombros caídos y un ajuste holgado, queda perfecta sobre una camiseta básica o de tirantes. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.


  • Color mostrado: Pink Foam
  • Modelo: HQ8539-645

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Este conjunto de prendas básicas para el día a día está confeccionado con un tejido Fleece de combinación de algodón que es suave y agradable para la piel de tu bebé. La cómoda sudadera de cuello redondo, con hombros caídos y un ajuste holgado, queda perfecta sobre una camiseta básica o de tirantes. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.

Detalles del producto

  • 60 % algodón/40 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pink Foam
  • Modelo: HQ8539-645

Talla y ajuste

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