Nike Swoosh
Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)
Este conjunto de prendas básicas para el día a día está confeccionado con un tejido Fleece de combinación de algodón que es suave y agradable para la piel de tu bebé. La cómoda sudadera de cuello redondo, con hombros caídos y un ajuste holgado, queda perfecta sobre una camiseta básica o de tirantes. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.
- Color mostrado: Pink Foam
- Modelo: HQ8539-645
Nike Swoosh
Este conjunto de prendas básicas para el día a día está confeccionado con un tejido Fleece de combinación de algodón que es suave y agradable para la piel de tu bebé. La cómoda sudadera de cuello redondo, con hombros caídos y un ajuste holgado, queda perfecta sobre una camiseta básica o de tirantes. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pink Foam
- Modelo: HQ8539-645
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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