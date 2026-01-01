Nike Conjunto de dos piezas con sudadera - Niño/a pequeño/a

Nike Swoosh
Conjunto de dos piezas - Niño/a pequeño/a
Este conjunto de básicos para el día a día está confeccionado con tejido Fleece de combinación de algodón, suave y agradable sobre la piel de tu peque. La agradable sudadera presenta un ajuste amplio para combinarla fácilmente con una camiseta de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.
- Color mostrado: Gris oscuro jaspeado
- Modelo: IB7599-022
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Este conjunto de básicos para el día a día está confeccionado con tejido Fleece de combinación de algodón, suave y agradable sobre la piel de tu peque. La agradable sudadera presenta un ajuste amplio para combinarla fácilmente con una camiseta de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Gris oscuro jaspeado
- Modelo: IB7599-022
Talla y ajuste
- Modelo: talla 6 y 112 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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