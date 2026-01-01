 
Imagen 1 de 7
Nike Conjunto de dos piezas con sudadera - Niño/a pequeño/a - Negro/Blanco

Nike Swoosh

Conjunto de dos piezas - Niño/a pequeño/a

47,99 €
Negro/Blanco
Gris oscuro jaspeado/Blanco
Linen
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este conjunto de básicos para el día a día está confeccionado con tejido Fleece de combinación de algodón, suave y agradable sobre la piel de tu peque. Esta agradable sudadera presenta un corte amplio que puede combinarse fácilmente con una camiseta de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: JA3218-010

Nike Swoosh

47,99 €

Este conjunto de básicos para el día a día está confeccionado con tejido Fleece de combinación de algodón, suave y agradable sobre la piel de tu peque. Esta agradable sudadera presenta un corte amplio que puede combinarse fácilmente con una camiseta de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.

Detalles del producto

  • 60 % algodón/40 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: JA3218-010

Talla y ajuste

    • El modelo usa la talla 6 y mide 114 cm
    • La modelo usa la talla 6 y mide 109 cm
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Swoosh.

    Nike Conjunto de dos piezas con sudadera - Niño/a pequeño/a

    Nike Swoosh

    47,99 €

    Completa el look