Nike Conjunto de dos piezas con sudadera - Niño/a pequeño/a

Nike Swoosh
Conjunto de dos piezas - Niño/a pequeño/a
Este conjunto de básicos para el día a día está confeccionado con tejido Fleece de combinación de algodón, suave y agradable sobre la piel de tu peque. Esta agradable sudadera presenta un corte amplio que puede combinarse fácilmente con una camiseta de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: JA3218-010
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Este conjunto de básicos para el día a día está confeccionado con tejido Fleece de combinación de algodón, suave y agradable sobre la piel de tu peque. Esta agradable sudadera presenta un corte amplio que puede combinarse fácilmente con una camiseta de tirantes o de manga corta. El pantalón a juego cuenta con una cómoda cintura elástica y perneras holgadas con bajos elásticos que se ajustan a la perfección, para que tu peque pueda corretear o descansar bien a gusto.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: JA3218-010
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla 6 y mide 114 cm
- La modelo usa la talla 6 y mide 109 cm
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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