Nike Conjunto de dos piezas Club Fleece - Infantil

Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.
Nike Swoosh
¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.
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I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
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