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Nike Conjunto de dos piezas Club Fleece - Infantil - Negro

Nike Swoosh

Conjunto de dos piezas Club Fleece - Infantil

47,99 €
Negro
Gris oscuro jaspeado
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: FZ1860-010

Nike Swoosh

47,99 €

¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.

Detalles del producto

  • 60 % algodón/40 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: FZ1860-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla 3T y 97 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Nike Conjunto de dos piezas Club Fleece - Infantil

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