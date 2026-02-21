Nike Conjunto de dos piezas Club Fleece - Bebé (12-24 M)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.
Nike Swoosh
¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.
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4 estrellas
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike Swoosh