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Nike Conjunto de dos piezas Club Fleece - Bebé (12-24 M) - Gris oscuro jaspeado

Nike Swoosh

Conjunto de dos piezas Club Fleece - Bebé (12-24 M)

42,99 €
Gris oscuro jaspeado
Negro
Football Blue
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Click and Collect disponible al pasar por caja

¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.


  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado
  • Modelo: FV3887-063

Nike Swoosh

42,99 €

¿Buscas una forma sencilla de vestir a tu peque con un estilo cómodo e informal? En ese caso, este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave y cálido, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha es lo suficientemente ancha como para llevar cualquier camiseta por debajo, mientras que el pantalón entallado a juego cuenta con una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo que no se mueve en todo el día mientras tu peque juega.

Detalles del producto

  • 60 % algodón/40 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado
  • Modelo: FV3887-063

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

4 estrellas

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Nike Conjunto de dos piezas Club Fleece - Bebé (12-24 M)

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