Nike
Conjunto de dos piezas Club con cremallera completa - Bebé (12-24 M)
¿Buscas un look sencillo y cómodo para que tu peque lleve todo el día? Este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha, amplia y con cremallera completa, se puede combinar fácilmente con una camiseta de tirantes o manga corta, mientras que el pantalón entallado a juego tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo y seguro. Se puede combinar con cualquier camiseta Nike para conseguir un look completo que combine con las zapatillas de tu peque.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IB9015-010
Nike
¿Buscas un look sencillo y cómodo para que tu peque lleve todo el día? Este conjunto de dos piezas, confeccionado con un tejido Fleece suave, es justo lo que necesitas. La sudadera con capucha, amplia y con cremallera completa, se puede combinar fácilmente con una camiseta de tirantes o manga corta, mientras que el pantalón entallado a juego tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo y seguro. Se puede combinar con cualquier camiseta Nike para conseguir un look completo que combine con las zapatillas de tu peque.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IB9015-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike.
Nike