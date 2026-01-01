Nike
Conjunto de camiseta y pantalón corto Crossover Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
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Este producto no está disponible en estos momentos
Viste a tu pequeño atleta sin complicarte con este bonito conjunto de dos piezas. La camiseta estampada tiene un ajuste amplio que le da un aspecto de corte cuadrado con cuello redondo sin etiquetas que garantiza la comodidad. El pantalón corto a juego se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de los más peques mientras juegan, y cuenta con una cintura elástica de diseño cruzado que ofrece un ajuste cómodo y un look moderno.
- Color mostrado: Turf Orange
- Modelo: IW1782-838
Nike
Viste a tu pequeño atleta sin complicarte con este bonito conjunto de dos piezas. La camiseta estampada tiene un ajuste amplio que le da un aspecto de corte cuadrado con cuello redondo sin etiquetas que garantiza la comodidad. El pantalón corto a juego se ha mejorado con la tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad de los más peques mientras juegan, y cuenta con una cintura elástica de diseño cruzado que ofrece un ajuste cómodo y un look moderno.
Detalles del producto
- Camiseta: 60 % algodón/40 % poliéster. Pantalón corto: 100 % poliéster. Mallas cortas interiores: 88 % poliéster/12 % elastano
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Turf Orange
- Modelo: IW1782-838
Talla y ajuste
- Modelo: talla 6 y 116 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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