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Nike Conjunto de camiseta de punto y pantalón corto de tejido French terry - Bebé - Mica Green

Nike

Conjunto de camiseta de punto y pantalón corto de tejido French terry - Bebé

29 % de descuento
Mica Green
Hemp

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Viste a tu peque sin esfuerzo con este conjunto, que incluye dos básicos para un look coordinado que complementará sus Nike. La camiseta tiene un diseño cómodo y oversize, con un cuello cómodo sin etiquetas y hombros con caída que ofrecen un ajuste holgado. El pantalón corto de tejido French terry a juego tiene un diseño clásico con espacio para moverse y una cintura elástica para ofrecer comodidad. Y ¿lo mejor de todo? Ambas prendas se pueden combinar con otras de su armario.


  • Color mostrado: Mica Green
  • Modelo: IW7975-330

Nike

29 % de descuento

Viste a tu peque sin esfuerzo con este conjunto, que incluye dos básicos para un look coordinado que complementará sus Nike. La camiseta tiene un diseño cómodo y oversize, con un cuello cómodo sin etiquetas y hombros con caída que ofrecen un ajuste holgado. El pantalón corto de tejido French terry a juego tiene un diseño clásico con espacio para moverse y una cintura elástica para ofrecer comodidad. Y ¿lo mejor de todo? Ambas prendas se pueden combinar con otras de su armario.

Detalles del producto

  • 60 % algodón/40 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Mica Green
  • Modelo: IW7975-330

Talla y ajuste

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