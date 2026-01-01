Nike
Conjunto de camiseta de punto y pantalón corto de tejido French terry - Bebé
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Viste a tu peque sin esfuerzo con este conjunto, que incluye dos básicos para un look coordinado que complementará sus Nike. La camiseta tiene un diseño cómodo y oversize, con un cuello cómodo sin etiquetas y hombros con caída que ofrecen un ajuste holgado. El pantalón corto de tejido French terry a juego tiene un diseño clásico con espacio para moverse y una cintura elástica para ofrecer comodidad. Y ¿lo mejor de todo? Ambas prendas se pueden combinar con otras de su armario.
- Color mostrado: Mica Green
- Modelo: IW7975-330
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Viste a tu peque sin esfuerzo con este conjunto, que incluye dos básicos para un look coordinado que complementará sus Nike. La camiseta tiene un diseño cómodo y oversize, con un cuello cómodo sin etiquetas y hombros con caída que ofrecen un ajuste holgado. El pantalón corto de tejido French terry a juego tiene un diseño clásico con espacio para moverse y una cintura elástica para ofrecer comodidad. Y ¿lo mejor de todo? Ambas prendas se pueden combinar con otras de su armario.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Mica Green
- Modelo: IW7975-330
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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