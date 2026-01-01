Nike Conjunto de camiseta de punto y pantalón corto de tejido French terry - Bebé

Viste a tu peque sin esfuerzo con este conjunto, que incluye dos básicos para un look coordinado que complementará sus Nike. La camiseta tiene un diseño cómodo y oversize, con un cuello cómodo sin etiquetas y hombros con caída que ofrecen un ajuste holgado. El pantalón corto de tejido French terry a juego tiene un diseño clásico con espacio para moverse y una cintura elástica para ofrecer comodidad. Y ¿lo mejor de todo? Ambas prendas se pueden combinar con otras de su armario.

Color mostrado: Mica Green

Modelo: IW7975-330