Nike Conjunto de camiseta con cremallera de 1/4 y pantalón Dri-FIT Miler - Niño/a pequeño/a

Nike
Conjunto de parte de arriba con cremallera de 1/4 y pantalón Dri-FIT Miler - Niño/a pequeño/a
Prepara a tu peque para entrenar con este chándal de dos piezas a juego. Está confeccionado con tejidos mejorados con tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu gran atleta mientras juega. La sudadera tiene un cierre de cremallera de 1/4 para que sea fácil de poner y combinar con otras prendas, incorpora detalles de diseño reflectante y cuenta con puños con agujeros para los pulgares que le dan un toque actual. El pantalón, por su parte, tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo, bolsillos para guardar objetos pequeños y perneras cónicas con bajos con cremallera.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IU5336-010
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Prepara a tu peque para entrenar con este chándal de dos piezas a juego. Está confeccionado con tejidos mejorados con tecnología Dri-FIT, que capilariza la humedad para mantener la frescura y la transpirabilidad de tu gran atleta mientras juega. La sudadera tiene un cierre de cremallera de 1/4 para que sea fácil de poner y combinar con otras prendas, incorpora detalles de diseño reflectante y cuenta con puños con agujeros para los pulgares que le dan un toque actual. El pantalón, por su parte, tiene una cintura elástica para ofrecer un ajuste cómodo, bolsillos para guardar objetos pequeños y perneras cónicas con bajos con cremallera.
Detalles del producto
- Camiseta: 55 % poliéster reciclado/45 % poliéster Pantalón: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IU5336-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla 4 y 107 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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