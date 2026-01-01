Materiales reciclados
Nike Commute
Mochila (25 l)
Esta mochila incorpora detalles reflectantes para quienes se mueven por la ciudad cada día. Cuenta con un compartimento acolchado separado para el portátil, que ayuda a mantener tus dispositivos electrónicos seguros y organizados. Tiene un bolsillo frontal con cremallera para guardar tus básicos del día a día y otro ampliable y también con cremallera donde cabe cómodamente una botella de agua grande.
- Color mostrado: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Modelo: IQ1281-085
Nike Commute
Esta mochila incorpora detalles reflectantes para quienes se mueven por la ciudad cada día. Cuenta con un compartimento acolchado separado para el portátil, que ayuda a mantener tus dispositivos electrónicos seguros y organizados. Tiene un bolsillo frontal con cremallera para guardar tus básicos del día a día y otro ampliable y también con cremallera donde cabe cómodamente una botella de agua grande.
Ventajas
- Funda interior para guardar un portátil de hasta 15".
- Panel trasero acolchado y correas ajustables para los hombros para mayor comodidad.
- Bolsillo exterior con cremallera para acceder fácilmente a los pequeños objetos básicos.
- Minibolsa extraíble para organizar los objetos más pequeños.
Detalles del producto
- 30 x 48 x 13 cm (ancho x alto x profundidad)
- Detalles de diseño reflectante
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Modelo: IQ1281-085
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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