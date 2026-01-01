Materiales reciclados
Nike Commute
Bolsa tipo bandolera (1 l)
Moda y funcionalidad unidas para quienes se desplazan por la ciudad cada día. Pequeña pero eficiente: esta bolsa tiene el tamaño perfecto para guardar todos tus pequeños artículos básicos para el día a día. Cuenta con compartimentos con cremallera en la parte delantera y posterior. Un bolsillo interno en la parte posterior te ayuda a mantener tus objetos de valor organizados y accesibles con facilidad. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
- Color mostrado: Negro/Negro/Reflect Silver
- Modelo: IQ1279-010
Nike Commute
Moda y funcionalidad unidas para quienes se desplazan por la ciudad cada día. Pequeña pero eficiente: esta bolsa tiene el tamaño perfecto para guardar todos tus pequeños artículos básicos para el día a día. Cuenta con compartimentos con cremallera en la parte delantera y posterior. Un bolsillo interno en la parte posterior te ayuda a mantener tus objetos de valor organizados y accesibles con facilidad. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
Ventajas
- Correa para el hombro regulable para llevarla en ambos lados.
- El panel posterior acolchado permite llevarla con comodidad.
Detalles del producto
- 13 x 20 x 5 cm (ancho x alto x profundidad)
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Negro/Negro/Reflect Silver
- Modelo: IQ1279-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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