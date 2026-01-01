Colección Nike x LEGO® Pantalón corto de fútbol Aero-FIT - Niño/a

Materiales reciclados
Nike x LEGO® Collection
Pantalón corto de fútbol Aero-FIT - Niño/a
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Desde los tiros libres hasta los saques de banda, pasando por los córners, la tecnología Aero-FIT integrada en este pantalón corto ayuda a mantener la frescura, la ligereza y la potencia de ataque. Los colores brillantes y los detalles holográficos mantienen a la defensa en vilo por todo el campo.
- Color mostrado: Bright Concord/Negro/Lucky Green
- Modelo: IQ7144-458
Nike x LEGO® Collection
Desde los tiros libres hasta los saques de banda, pasando por los córners, la tecnología Aero-FIT integrada en este pantalón corto ayuda a mantener la frescura, la ligereza y la potencia de ataque. Los colores brillantes y los detalles holográficos mantienen a la defensa en vilo por todo el campo.
Colección Nike Football x LEGO
Juega por instinto con una gama completa de atrevidos estampados creados con piezas LEGO.
Con calma y tranquilidad
La tecnología Nike Aero-FIT está diseñada para ofrecer la máxima transpirabilidad, y favorece la ventilación para ayudarte a mantener la frescura cuando hace calor. Tecnología que capilariza el sudor para mantener la frescura y la comodidad.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Bright Concord/Negro/Lucky Green
- Modelo: IQ7144-458
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 151 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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Nike x LEGO® Collection
Colección Nike Football × LEGO®
Ladrillos LEGO con estampados en una colección para dar rienda suelta al instinto animal.
Juego en modo animal
Modelos clásicos reinventados. Ladrillo a ladrillo.
LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.