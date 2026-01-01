Materiales reciclados
Colección Nike x LEGO®
Camiseta de fútbol Aero-FIT - Niño/a
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Al igual que los colores vivos de las ranas venenosas, esta camiseta Aero-FIT increíblemente transpirable te permite demostrar que, a veces, las cosas más grandes vienen en tamaño pequeño. El estampado de piezas de LEGO® en los hombros y los detalles holográficos mantienen a la defensa en vilo mientras recorres el campo.
- Color mostrado: Negro/Light Liquid Lime
- Modelo: IQ7140-010
Colección Nike x LEGO®
Al igual que los colores vivos de las ranas venenosas, esta camiseta Aero-FIT increíblemente transpirable te permite demostrar que, a veces, las cosas más grandes vienen en tamaño pequeño. El estampado de piezas de LEGO® en los hombros y los detalles holográficos mantienen a la defensa en vilo mientras recorres el campo.
Colección Nike Football x LEGO
Juega por instinto con una gama completa de atrevidos estampados creados con bloques de LEGO.
Con calma y tranquilidad
La tecnología Nike Aero-FIT está diseñada para ofrecer la máxima transpirabilidad, y favorece la ventilación para ayudarte a mantener la frescura cuando hace calor. Tecnología que capilariza el sudor para mantener la frescura y la comodidad.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Light Liquid Lime
- Modelo: IQ7140-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 151 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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Colección Nike x LEGO®
Colección Nike Football × LEGO®
Ladrillos LEGO con estampados en una colección para dar rienda suelta al instinto animal.
Juego en modo animal
Modelos clásicos reinventados. Ladrillo a ladrillo.
LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.