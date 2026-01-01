Colección Nike x LEGO® Camiseta de fútbol Aero-FIT - Niño/a

Colección Nike x LEGO®

89,99 €

Al igual que los colores vivos de las ranas venenosas, esta camiseta Aero-FIT increíblemente transpirable te permite demostrar que, a veces, las cosas más grandes vienen en tamaño pequeño. El estampado de piezas de LEGO® en los hombros y los detalles holográficos mantienen a la defensa en vilo mientras recorres el campo.

Colección Nike Football x LEGO

Juega por instinto con una gama completa de atrevidos estampados creados con bloques de LEGO.

Con calma y tranquilidad

La tecnología Nike Aero-FIT está diseñada para ofrecer la máxima transpirabilidad, y favorece la ventilación para ayudarte a mantener la frescura cuando hace calor. Tecnología que capilariza el sudor para mantener la frescura y la comodidad.