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Colección Nike x LEGO® Camiseta de fútbol Aero-FIT - Niño/a - Negro/Light Liquid Lime

Materiales reciclados

Colección Nike x LEGO®

Camiseta de fútbol Aero-FIT - Niño/a

89,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Al igual que los colores vivos de las ranas venenosas, esta camiseta Aero-FIT increíblemente transpirable te permite demostrar que, a veces, las cosas más grandes vienen en tamaño pequeño. El estampado de piezas de LEGO® en los hombros y los detalles holográficos mantienen a la defensa en vilo mientras recorres el campo.


  • Color mostrado: Negro/Light Liquid Lime
  • Modelo: IQ7140-010

Colección Nike x LEGO®

89,99 €

Al igual que los colores vivos de las ranas venenosas, esta camiseta Aero-FIT increíblemente transpirable te permite demostrar que, a veces, las cosas más grandes vienen en tamaño pequeño. El estampado de piezas de LEGO® en los hombros y los detalles holográficos mantienen a la defensa en vilo mientras recorres el campo.

Colección Nike Football x LEGO

Juega por instinto con una gama completa de atrevidos estampados creados con bloques de LEGO.

Con calma y tranquilidad

La tecnología Nike Aero-FIT está diseñada para ofrecer la máxima transpirabilidad, y favorece la ventilación para ayudarte a mantener la frescura cuando hace calor. Tecnología que capilariza el sudor para mantener la frescura y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Light Liquid Lime
  • Modelo: IQ7140-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 151 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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    Completa el look

    Item 3 of 13

    Colección Nike Football × LEGO®

    Ladrillos LEGO con estampados en una colección para dar rienda suelta al instinto animal.

    Juego en modo animal

    Modelos clásicos reinventados. Ladrillo a ladrillo.

    LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.