Colección Nike Jr. Streetgato x LEGO® Zapatillas - Niño/a

Colección Nike Jr. Streetgato x LEGO®

64,99 €

En interiores, exteriores o una pachanga improvisada, las Tiempo Streetgato están listas para darlo todo en cualquier momento y lugar. La parte superior sintética y la suela exterior plana ofrecen un excelente contacto con el balón para mantener el control en distintos tipos de superficies. El vibrante estampado de piezas LEGO® y el brillante ribete metalizado completan el look con mucho estilo.

Colección Nike Football x LEGO

Juega por instinto con una gama completa de atrevidos estampados creados con piezas LEGO.

Puro fútbol

La parte superior de material sintético resistente ofrece un tacto suave para regatear, pasar y chutar. La tracción de diseño especial de la suela exterior proporciona un mayor agarre en el parque y en el campo.

Juega con un toque salvaje

El colorido estampado de lunares de la parte superior se inspira en dos de las criaturas más salvajes de la selva: las ranas venenosas y los jaguares.