Colección Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Zapatillas - Niño/a
En interiores, exteriores o una pachanga improvisada, las Tiempo Streetgato están listas para darlo todo en cualquier momento y lugar. La parte superior sintética y la suela exterior plana ofrecen un excelente contacto con el balón para mantener el control en distintos tipos de superficies. El vibrante estampado de piezas LEGO® y el brillante ribete metalizado completan el look con mucho estilo.
- Color mostrado: Plata metalizado/Green Strike/Negro/Blanco
- Modelo: IO2390-001
Colección Nike Jr. Streetgato x LEGO®
En interiores, exteriores o una pachanga improvisada, las Tiempo Streetgato están listas para darlo todo en cualquier momento y lugar. La parte superior sintética y la suela exterior plana ofrecen un excelente contacto con el balón para mantener el control en distintos tipos de superficies. El vibrante estampado de piezas LEGO® y el brillante ribete metalizado completan el look con mucho estilo.
Colección Nike Football x LEGO
Juega por instinto con una gama completa de atrevidos estampados creados con piezas LEGO.
Puro fútbol
La parte superior de material sintético resistente ofrece un tacto suave para regatear, pasar y chutar. La tracción de diseño especial de la suela exterior proporciona un mayor agarre en el parque y en el campo.
Juega con un toque salvaje
El colorido estampado de lunares de la parte superior se inspira en dos de las criaturas más salvajes de la selva: las ranas venenosas y los jaguares.
Detalles del producto
- Zona del cuello de perfil bajo
- Cordones clásicos
- Color mostrado: Plata metalizado/Green Strike/Negro/Blanco
- Modelo: IO2390-001
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Colección Nike Jr. Streetgato x LEGO®
El juego, a su manera
En interior, al aire libre o un 5 contra 5 en la calle. Con un llamativo estampado de bloques de LEGO y un toque metalizado en el ribete, estas Jr. Tiempo Streetgato están listas para jugar en cualquier lugar, siempre con estilo.
Juego en modo animal
Modelos clásicos reinventados. Bloque a bloque.
Colección Nike Football x LEGO®
Una gama completa de atrevidos estampados creados con bloques LEGO para dar rienda suelta al instinto animal.
LEGO, el logotipo de LEGO, la minifigura y las configuraciones de bloques y botones son marcas registradas y/o marcas con derechos de autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.