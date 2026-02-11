triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 9
Nike Club Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre - Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco

Nike Club

Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre

64,99 €
Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
Negro/Negro/Blanco
Obsidian/Obsidian/Blanco
Magenta claro/Magenta claro/Blanco
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta sudadera con capucha Nike Club está confeccionada con un tejido French terry de gran suavidad. Además, cuenta con un ajuste clásico que ofrece espacio en el cuerpo y permite combinarla con otras prendas.


  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: FN3866-063

Nike Club

64,99 €

Esta sudadera con capucha Nike Club está confeccionada con un tejido French terry de gran suavidad. Además, cuenta con un ajuste clásico que ofrece espacio en el cuerpo y permite combinarla con otras prendas.

Ventajas

  • Tejido French terry de densidad media (con rizos sin cepillar en el interior) para ofrecer estructura, transpirabilidad y suavidad, perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.
  • Capucha de tejido Fleece de doble capa para añadir suavidad y calidez.

Detalles del producto

  • Cordón redondo trenzado
  • Logotipo Nike Futura bordado
  • Bolsillo tipo canguro
  • Dobladillo y puños elásticos
  • Cuerpo/Forro de la capucha: 80-84 % algodón/16-20 % poliéster.
  • Los porcentajes del material pueden variar. Comprueba en la etiqueta su composición real.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: FN3866-063

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (5)

3.8 estrellas

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Nike Club Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre

Nike Club

64,99 €

Completa el look

Item 3 of 54