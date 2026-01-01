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Nike Club
Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre
74,99 €
Producto agotado:
Este color no está disponible actualmente
Si buscas un clásico, únete al Club. Gracias a su tejido French terry y a su ajuste holgado, esta sudadera con capucha es todo comodidad.
- Color mostrado: Negro/Negro/Phantom
- Modelo: IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Si buscas un clásico, únete al Club. Gracias a su tejido French terry y a su ajuste holgado, esta sudadera con capucha es todo comodidad.
Ventajas
- Tejido French terry de densidad media con bucles suaves en el interior para una transpirabilidad natural.
- Ajuste estándar para ofrecer un diseño holgado, pero no demasiado, que facilita su combinación con otras prendas.
Detalles del producto
- Escudo del Club bordado en el pecho
- Logotipo Nike Futura bordado en la manga
- Capucha con cordón
- Bolsillo de canguro
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 80 % algodón/20 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Phantom
- Modelo: IQ6266-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 180 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Club
74,99 €