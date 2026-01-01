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Nike Club Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre - Negro/Negro/Phantom

Nike Club

Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre

74,99 €
Negro/Negro/Phantom
Fir/Fir/Phantom

Producto agotado:

Este color no está disponible actualmente

Si buscas un clásico, únete al Club. Gracias a su tejido French terry y a su ajuste holgado, esta sudadera con capucha es todo comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Phantom
  • Modelo: IQ6266-010

Nike Club

74,99 €

Si buscas un clásico, únete al Club. Gracias a su tejido French terry y a su ajuste holgado, esta sudadera con capucha es todo comodidad.

Ventajas

  • Tejido French terry de densidad media con bucles suaves en el interior para una transpirabilidad natural.
  • Ajuste estándar para ofrecer un diseño holgado, pero no demasiado, que facilita su combinación con otras prendas.

Detalles del producto

  • Escudo del Club bordado en el pecho
  • Logotipo Nike Futura bordado en la manga
  • Capucha con cordón
  • Bolsillo de canguro
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 80 % algodón/20 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Phantom
  • Modelo: IQ6266-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 180 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Club Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre

    Nike Club

    74,99 €

    Completa el look

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