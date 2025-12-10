Nike Club Sudadera con capucha con cremallera completa de tejido French terry - Hombre

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Esta sudadera con capucha Nike Club con cremallera completa ofrece comodidad con un look informal y clásico. Tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) para ofrecer estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.
Nike Club
Esta sudadera con capucha Nike Club con cremallera completa ofrece comodidad con un look informal y clásico. Tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) para ofrecer estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.
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4 estrellas
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
A bit oversized
JorgeRua74
Um pouco oversized
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Nike Club