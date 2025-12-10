triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 9
Nike Club Sudadera con capucha con cremallera completa de tejido French terry - Hombre - Negro/Negro/Blanco

Nike Club

Sudadera con capucha con cremallera completa de tejido French terry - Hombre

69,99 €
Negro/Negro/Blanco
Gris oscuro jaspeado/Light Smoke Grey/Blanco
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta sudadera con capucha Nike Club con cremallera completa ofrece comodidad con un look informal y clásico. Tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) para ofrecer estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: FN3884-010

Nike Club

69,99 €

Esta sudadera con capucha Nike Club con cremallera completa ofrece comodidad con un look informal y clásico. Tejido French terry de densidad media (con bucles sin cepillar en el interior) para ofrecer estructura, transpirabilidad y suavidad, y es perfecto tanto para el gimnasio como para el sofá.

Ventajas

  • Ajuste estándar diseñado para ofrecer espacio en el cuerpo y facilitar su combinación con otras prendas.
  • Capucha de doble capa para ofrecer más calidez.

Detalles del producto

  • Logotipo Nike Futura bordado
  • Bolsillo dividido tipo canguro
  • Dobladillo y puños elásticos
  • Cuerpo/Forro de la capucha: 80-84 % algodón/16-20 % poliéster.
  • Los porcentajes del material pueden variar. Comprueba en la etiqueta su composición real.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: FN3884-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 175 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (5)

4 estrellas

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Nike Club Sudadera con capucha con cremallera completa de tejido French terry - Hombre

Nike Club

69,99 €

Completa el look

Item 3 of 37