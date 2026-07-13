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Nike Club Rules Parte de arriba de cuello alto Aero-FIT - Hombre - Sail/Sail

Materiales reciclados

Nike Club Rules

Parte de arriba de cuello alto Aero-FIT - Hombre

59,99 €
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Nuestra única regla es que no hay reglas que valgan. Hemos añadido un diseño de pata de gallo en jacquard a esta camiseta con tecnología Aero-FIT para ofrecerte un look digno del club, pensado para moverte con libertad y para pasar el día al aire libre.


  • Color mostrado: Sail/Sail
  • Modelo: IU0800-133

Nike Club Rules

59,99 €

Nuestra única regla es que no hay reglas que valgan. Hemos añadido un diseño de pata de gallo en jacquard a esta camiseta con tecnología Aero-FIT para ofrecerte un look digno del club, pensado para moverte con libertad y para pasar el día al aire libre.

Ventajas

  • La tecnología Nike Aero-FIT está diseñada para ofrecer la máxima transpirabilidad, y favorece la ventilación para ayudarte a mantener la frescura cuando hace calor.
  • Ajuste estándar para ofrecer un diseño holgado, pero no demasiado.

Detalles del producto

  • Logotipo NikeCourt
  • Logotipo Swoosh bordado
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sail/Sail
  • Modelo: IU0800-133

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • Aero-FIT es la primera línea de ropa técnica de élite de Nike fabricada con un 100 % de residuos textiles, un logro en el compromiso de la marca, que dura ya décadas, de reducir su huella y ayudar a la comunidad de atletas a adaptarse a los efectos del cambio climático.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Nike Club Rules Parte de arriba de cuello alto Aero-FIT - Hombre

Nike Club Rules

59,99 €

Completa el look

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