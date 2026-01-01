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Nike Club Rules Camiseta - Negro/Obsidian

Nike Club Rules

Camiseta

49,99 €
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El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.


  • Color mostrado: Negro/Obsidian
  • Modelo: IR6999-010

Nike Club Rules

49,99 €

El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.

Detalles del producto

  • Parche de NikeCourt
  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Obsidian
  • Modelo: IR6999-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 2XL y 191 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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