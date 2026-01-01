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Nike Club Rules
Camiseta
49,99 €
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Recogida gratuita
El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.
- Color mostrado: Negro/Obsidian
- Modelo: IR6999-010
Nike Club Rules
49,99 €
El algodón de alta densidad aporta a esta camiseta Club Rules una caída rígida y estructurada. Cuenta con un ajuste holgado que da mucha amplitud.
Detalles del producto
- Parche de NikeCourt
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Obsidian
- Modelo: IR6999-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 2XL y 191 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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