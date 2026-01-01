Nike Club
Placa de identificación
La placa de identificación Nike Club te permite tener tus datos al alcance de la mano. Tu identificación, tus datos de contacto, tu pase o tu credencial se verán a través de la ventana transparente, mientras que con el mosquetón exclusivo de la colección puedes enganchar fácilmente la placa a una bolsa, a tu equipaje o a tu llavero.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IW7992-091
Nike Club
La placa de identificación Nike Club te permite tener tus datos al alcance de la mano. Tu identificación, tus datos de contacto, tu pase o tu credencial se verán a través de la ventana transparente, mientras que con el mosquetón exclusivo de la colección puedes enganchar fácilmente la placa a una bolsa, a tu equipaje o a tu llavero.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 100 % poliéster.
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IW7992-091
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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