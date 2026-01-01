Nike Club
Pantalón Sneaker - Hombre
Si buscas un clásico, únete al Club. Hemos creado un pantalón con la longitud y las proporciones perfectas para lucir tus zapatillas. Ofrece un ajuste holgado, ligeramente cónico y corto, diseñado para llegar a la lengüeta de tus zapatillas de caña baja.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IQ4941-010
Nike Club
Si buscas un clásico, únete al Club. Hemos creado un pantalón con la longitud y las proporciones perfectas para lucir tus zapatillas. Ofrece un ajuste holgado, ligeramente cónico y corto, diseñado para llegar a la lengüeta de tus zapatillas de caña baja.
Ventajas
- Lona de algodón de densidad media, cómoda y duradera.
- Costuras marcadas en la pernera que ofrecen un estilo clásico.
- Cintura elástica con cordón combinada con bragueta con cremallera y cierre de botón.
Detalles del producto
- Logotipo Nike Futura bordado
- Bolsillos para las manos
- Bolsillo trasero con cierre a presión
- Cuerpo: 100 % algodón. Bolsillos: 87 % poliéster/13 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IQ4941-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 183 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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